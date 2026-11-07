Erste Glätteunfälle in Niederbayern

Prackenbach/Arnbruck (dpa/lby) - Überfrierende Nässe hat in Niederbayern zu zwei Glätteunfällen geführt. In einem Fall war ein 32-Jähriger bei Prackenbach (Landkreis Regen) noch auf Sommerreifen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er sei am frühen Freitagmorgen bergab in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Auch bei Arnbruck (Landkreis Regen) kollidierte am selben Tag frühmorgens ein Auto mit einem Baum. Hier geriet ein 18-Jähriger mit seinem Wagen wegen der Glätte ins Schleudern und kam von der Straße ab. Er und sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt.