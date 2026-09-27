An den Plätzen und Orten soll Münchens Olympia stattfinden

München (dpa/lby) - München geht als deutscher Kandidat für die Olympischen Sommerspiele ins Rennen. An diesen Plätzen und Orten soll laut dem aktuellen Konzept in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 um Medaillen gekämpft werden:

Münchner Stadtgebiet

Olympiapark: 3x3 Basketball, Basketball, Bahnradsport (evtl. auch in Nürnberg), Basketball, BMX, Fußball, Geräteturnen, Handball, Kunstschwimmen, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Skateboard, Sportklettern, Tischtennis, Trampolin, Triathlon, Wasserball, Wasserspringen

Theresienwiese: Beachvolleyball

Schloss Nymphenburg: Reiten

Englischer Garten: Reiten

BMW Park: Badminton, Rhythmische Sportgymnastik

MTTC Iphitos: Tennis

Allianz Arena: Fußball, Rugby

Grünwalder Stadion: Fußball, Rugby

Odeonsplatz: Radsport Straße (Ziel)

Reitanlage Riem: Reiten

Messe München: Boxen, Fechten, Gewichtheben, Judo, Ringen, Taekwondo, Volleyball

Münchner Umland

Oberschleißheim: Bogenschießen, Kanu-Rennsport, Rudern

Eichenried: Golf

Unterhaching: Hockey

Garching: Schießen

Flughafen München: Schwimmen

Außerhalb Münchens

Starnberger See: Freiwasserschwimmen

Bad Wiessee: Mountainbike

Augsburg: Kanu-Slalom, Fußball

Nürnberg: Fußball, evtl. Bahnradsport

Ingolstadt: Fußball

Stuttgart: Fußball

Kiel: Segeln

(Als mögliche Ergänzungssportarten führt München noch Baseball, Flag Football und Lacrosse am Olympiapark, Cricket in Riem und Squash in der Paketposthalle auf.)