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An den Plätzen und Orten soll Münchens Olympia stattfinden
München geht als deutscher Bewerber in das internationale Rennen um die Olympischen Sommerspiele. Das Konzept der bayerischen Landeshauptstadt sieht bislang diese Orte als Wettkampfstätten vor.
München (dpa/lby) - München geht als deutscher Kandidat für die Olympischen Sommerspiele ins Rennen. An diesen Plätzen und Orten soll laut dem aktuellen Konzept in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 um Medaillen gekämpft werden:
Münchner Stadtgebiet
Olympiapark: 3x3 Basketball, Basketball, Bahnradsport (evtl. auch in Nürnberg), Basketball, BMX, Fußball, Geräteturnen, Handball, Kunstschwimmen, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Skateboard, Sportklettern, Tischtennis, Trampolin, Triathlon, Wasserball, Wasserspringen
Theresienwiese: Beachvolleyball
Schloss Nymphenburg: Reiten
Englischer Garten: Reiten
BMW Park: Badminton, Rhythmische Sportgymnastik
MTTC Iphitos: Tennis
Allianz Arena: Fußball, Rugby
Grünwalder Stadion: Fußball, Rugby
Odeonsplatz: Radsport Straße (Ziel)
Reitanlage Riem: Reiten
Messe München: Boxen, Fechten, Gewichtheben, Judo, Ringen, Taekwondo, Volleyball
Münchner Umland
Oberschleißheim: Bogenschießen, Kanu-Rennsport, Rudern
Eichenried: Golf
Unterhaching: Hockey
Garching: Schießen
Flughafen München: Schwimmen
Außerhalb Münchens
Starnberger See: Freiwasserschwimmen
Bad Wiessee: Mountainbike
Augsburg: Kanu-Slalom, Fußball
Nürnberg: Fußball, evtl. Bahnradsport
Ingolstadt: Fußball
Stuttgart: Fußball
Kiel: Segeln
(Als mögliche Ergänzungssportarten führt München noch Baseball, Flag Football und Lacrosse am Olympiapark, Cricket in Riem und Squash in der Paketposthalle auf.)