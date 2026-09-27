Verbotenes Autorennen? Drei Verletzte in Würzburg

Würzburg (dpa/lby) - Bei einem mutmaßlichen verbotenen Autorennen in Würzburg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 19- und ein 20-Jähriger seien mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und zu geringem Abstand in der Nacht auf Sonntag auf dem Haugerring unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Als der 19-Jährige entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung habe abbiegen wollen, sei es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen. Ein Mitfahrer sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens seien dabei leicht verletzt worden und hätten ärztlich behandelt werden müssen.

Der 20-Jährige habe seine Fahrt zunächst fortgesetzt, sei aber noch während der Unfallaufnahme zur Unfallstelle zurückgekehrt und von Beamten angehalten worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seien die drei beteiligten Fahrzeuge sowie die Führerscheine und Handys der beiden jungen Männer sichergestellt worden.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen werden um Hinweise gebeten.