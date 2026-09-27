Schlägerei bei Hochzeit – Gäste und Polizisten verletzt

Straubing (dpa/lby) - Eine Hochzeitsfeier in einer Gaststätte in Straubing ist am späten Samstagabend in eine Schlägerei mit mehreren Verletzten ausgeartet. Nach Polizeiangaben gerieten die teils erheblich betrunkenen Gäste am späten Abend aneinander. Der 46 Jahre alte Brautvater und vier weitere Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Die alarmierten Polizeistreifen nahmen den Angaben zufolge drei Hauptaggressoren in Gewahrsam: den 26 Jahre alten Bräutigam, dessen 31 Jahre alten Bruder sowie einen 29-Jährigen. Die drei Männer und ein 28-jähriger weiterer Gast wehrten sich den Angaben zufolge körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sechs Beamte wurden dabei leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Zeitweise waren elf Streifen im Einsatz.

Die vier Männer müssen sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Auch die Einrichtung des Lokals wurde teilweise beschädigt. Zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung und der Ursache dauern die Ermittlungen an.