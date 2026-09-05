An diesem Tag herrscht Ausflugswetter

München (dpa/lby) - Das Wochenende in Bayern beginnt vielerorts mit Regen. Im Norden Bayerns ziehen die Wolken jedoch am Samstag rasch ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informierte. Dann scheint die Sonne, nur in den nördlichen Mittelgebirgen bleibt es noch wolkig. Es wird zwischen 20 und 25 Grad warm.

Auch im Süden des Freistaats regnet es zunächst, vereinzelt kann es auch gewittern. Am Nachmittag scheint vermehrt die Sonne. Es kann im kompletten Bundesland teils sehr windig werden.

Wer am Wochenende einen Ausflug mit Draußen-Aktivität plant, sollte auf den Sonntag setzen - denn der bietet viel Sonnenschein bei 20 bis 26 Grad. Es soll nicht regnen, nur am Morgen soll es einige Nebelfelder geben.

Zu Wochenbeginn dürfte es noch einmal warm werden bei Temperaturen von bis zu 30 Grad.