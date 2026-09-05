Dzeko über Kompany: «Guckte in den Laptop»

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Stürmer-Oldie Edin Dzeko hat vor dem Wiedersehen mit Vincent Kompany seine Bewunderung über den Bayern-Trainer geäußert. «Was Kompany schon geschafft hat, das ist Wahnsinn. Er war immer ein Kapitän und ein Leader, deshalb überrascht mich das nicht», sagte der 40 Jahre alte Fußballprofi im Interview der «Süddeutschen Zeitung» über seinen gleichaltrigen früheren Mitspieler von Manchester City.

Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen empfängt heute (18.30 Uhr/Sky) Meister FC Bayern München. «Im Bus haben wir früher immer zusammengesessen, ganz hinten: Kompany, Joleon Lescott, Aleksandar Kolarov und ich. Wir haben Musik gehört, hatten immer viel Spaß, nur Kompany guckte in den Laptop. Was machst du, was studierst du immer, haben wir ihn gefragt», erzählte Dzeko. «Als er dann als Trainer mit Burnley aufstiegen ist, schrieb ich ihm:

Brate (Bruder), jetzt verstehe ich ...».

Dzeko hofft auf Gnade der Bayern

Er freue sich auf Kompany, sagte der Schalke-Torjäger, der seine Karriere in der Nationalmannschaft Bosnien-Herzogowinas in Kürze beenden wird. Zugleich äußerte er: «Hoffentlich nimmt er es am Samstag nicht ganz so ernst.»

Kompany war zu Dzekos Zeit in Manchester (2011 bis 2015) Kapitän. «Ich bin glücklich, was so viele meiner alten Kollegen im Fußball erreicht haben: Kom-

pany ist Trainer bei Bayern, Martín Demichelis Trainer in Leipzig, Marcel Schäfer

Geschäftsführer in Leipzig, Christian Gentner Sportdirektor in Stuttgart», ergänzte Dzeko.