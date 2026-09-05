FC Bayern gastiert nach drei Jahren wieder auf Schalke

München/Gelsenkirchen (dpa/lby) - Der FC Bayern München gastiert nach drei Jahren Pause am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga wieder beim FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten in der vergangenen Saison als Zweitliga-Meister die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse geschafft.

Die Bayern gehen als deutscher Meister und Tabellenführer nach dem 5:1-Starterfolg gegen den VfL Stuttgart als klarer Favorit in die Partie. Die Schalker hatten am ersten Spieltag mit 0:3 in Augsburg verloren.

Für Manuel Neuer ist es eine besondere Partie in seiner Heimatstadt. Für den 40 Jahre alten Torwart wird es vermutlich die letzte Partie mit dem FC Bayern gegen seinen Heimatverein in der Veltins-Arena sein. Neuer dürfte seine Karriere im Sommer 2027 beenden.