Angriff auf Joggerin – Polizei fahndet mit Phantombild

Oberviechtach (dpa/lby) - Nach einem Angriff auf eine 19-Jährige beim Joggen in Oberviechtach fahndet die Kriminalpolizei Amberg mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Die Ermittler ließen das Bild nach den Angaben der Verletzten anfertigen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte.



Die 19-Jährige war allein auf dem bayerisch-böhmischen Radweg zwischen Lind und Herzoghof im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz unterwegs. In einem Waldstück sei ihr ein Unbekannter entgegengekommen und habe nach der Uhrzeit gefragt. Als sie nach ihrem Handy griff, packte er sie den Angaben zufolge an den Haaren, zog sie eine Böschung hinunter ins Gestrüpp und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Sie wehrte sich, befreite sich und floh in Richtung eines Anwesens in Herzoghof. Eine Bewohnerin rief die Polizei.



Der Gesuchte ist laut Polizei etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe kurze dunkle Haare und einen dichten Vollbart und spreche mit tiefer Stimme Deutsch ohne Dialekt. Er trug demnach eine dunkle Regenjacke und eine dunkle kurze Hose über dunklen langen Leggings.

Bei der Gegenwehr könnte er Kratzer oder blaue Flecken erlitten haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter 09621 890-2100 entgegen.