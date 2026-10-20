Angriff auf Joggerin – Tatverdächtiger ermittelt

Gerolzhofen (dpa/lby) - Nach einem Faustschlag ins Gesicht einer Joggerin in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein Zeuge habe sich nach einem öffentlichen Aufruf bei der Polizei gemeldet und entscheidende Hinweise gegeben, teilten die Ermittler mit. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen 35-Jährigen. Er müsse sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Der Mann soll der 31 Jahre alten Joggerin Mitte Oktober auf einer Brücke über die Volkach unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau war an einer Gruppe von Männern vorbeigelaufen, als einer von ihnen zuschlug. Anschließend soll er ihr hinterhergelaufen sein und sie mit seinem Handy gefilmt haben. Die Frau wurde leicht verletzt. Eine erste Fahndung nach dem Angreifer war erfolglos geblieben.

Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Seine Vernehmung stehe noch aus, sagte ein Sprecher.