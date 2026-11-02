Auch in Österreich: Nägel in Halloween-Süßigkeiten entdeckt

Linz (dpa) - In der österreichischen Stadt Linz hat ein Vater Nägel in den Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder entdeckt. Wie die Polizei des Bundeslandes Oberösterreich am Montag mitteilte, hatten die Kinder am Samstag verschiedene Schokoriegel und Kaubonbons in einem Stadtteil eingesammelt. Die in den Süßwaren gefundenen Nägel waren demnach etwa einen Zentimeter lang und teilweise von außen nicht feststellbar.

Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, Halloween-Süßigkeiten zu verzehren, die im selben Stadtteil gesammelt wurden. Ermittlungen zu dem Fall laufen.

Zuvor war bekanntgeworden, dass Kinder in mehreren Regionen Deutschlands Nadeln, Schrauben oder andere Metallobjekte gefunden hatten. Entsprechende Fälle wurden in Bayern, Thüringen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt gemeldet.