Präparierte Halloween-Süßigkeiten: Polizei sucht nach Tätern

München (dpa/lby) - Weil mehrere gefährliche Gegenstände in Halloween-Süßigkeiten gefunden worden sind, sucht die Polizei nach den Tätern. In Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sicherten die Beamten ihren Angaben zufolge Spuren, in Nürnberg liefen Beamte mit den betroffenen Kindern deren Halloween-Route ab. Man ermittele wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

An mehreren Orten in Bayern hatten Eltern gefährliche Gegenstände in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder gefunden. So gab es zwei Fälle in Landshut und Adlkofen (Landkreis Landshut), bei denen Naschereien mit spitzen Gegenständen, Schrauben und Nadeln versehen waren. In Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) entdeckten Eltern einen Nagel in einer Knusperwaffel. In Nürnberg, Obernburg am Main (Landkreis Miltenberg) und Neuburg an der Donau fanden Kinder beim Auspacken von Schokoriegeln Nadeln.

Polizei: Fremdkörper nicht selbst entfernen

Um Verletzungen zu vermeiden, raten einige Polizeidienststellen dazu, die Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr auf mögliche Einstichstellen zu überprüfen. Wenn gefährliche Gegenstände darin gefunden würden, solle man die präparierten Snacks aufbewahren und sich an die Polizei wenden. Wichtig sei hierbei, die Fremdkörper nicht selbst zu entfernen, um vorhandene Spuren zu erhalten.