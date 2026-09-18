Augsburg will in Bremen nachlegen - DFB-Nominierte im Fokus

Bremen/Augsburg (dpa/lby) - Nach den bislang besten drei Auftaktspielen ihrer Bundesliga-Geschichte wollen die Fußballer des FC Augsburg im Norden nachlegen. Die Schwaben gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. Mit einem Erfolg könnte der FCA seinen Platz in der Spitzengruppe festigen oder, je nach Ausgang der anderen Spiele, Rang eins zurückerobern.

Im Fokus bei den Fuggerstädtern stehen Torhüter Finn Dahmen und Linksverteidiger Hennes Behrens, die beide von Bundestrainer Jürgen Klopp in den Kader für die Nations League berufen wurden. Während Dahmen bereits Erfahrung bei der DFB-Auswahl hat, darf der erst 21 Jahre alte Behrens nach starken Auftritten zum Saisonstart erstmals zur Nationalmannschaft reisen.