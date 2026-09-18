Kurz vor Saisonstart: Skladanowski von Würzburg nach Jena

Würzburg (dpa) - Kurz vor Saisonstart in der Basketball-Bundesliga wechselt Flügelspieler Christian Skladanowski von den Würzburg Baskets zum Liga-Rivalen Science City Jena. Das gaben die zwei Vereine bekannt und teilten zudem mit, dass die Unterfranken den Youngster nach einem Jahr wieder zurückholen können - sollte er dann nicht in die USA auf ein College gehen.

Der 22-Jährige soll in Jena den Ausfall von Kapitän Robin Christen kompensieren. Skladanowski hatte in der vergangenen Saison den Sprung von der 2. Liga in den BBL-Kader der Würzburger geschafft und stand in 40 Partien in der Startformation. In Jena erhofft er sich nun mehr Spielzeit und Verantwortung. Sowohl Würzburg als auch Jena starten erst in der nächsten Woche und nicht - wie die meisten Teams - am Wochenende in die Saison.