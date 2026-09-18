Frau stirbt bei Kollision mit Bus – Fahrer schwer verletzt

Thüngersheim (dpa/lby) - Eine 65 Jahre alte Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 in Thüngersheim (Landkreis Würzburg) schwerste Verletzungen erlitten und ist noch an der Unfallstelle gestorben. Nach Polizeiangaben verletzte sich auch ein 32 Jahre alter Busfahrer bei dem Unfall schwer.

Demnach fuhr die 65-Jährige mit ihrem Auto auf der B27 in Fahrtrichtung Retzbach. Aus ungeklärter Ursache sei sie in den Gegenverkehr geraten und mit dem Omnibus kollidiert. Trotz schneller Hilfe durch Ersthelfer und der zügig eingetroffenen Rettungskräfte starb sie noch an der Unfallstelle.

Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrgäste befanden sich nicht im Bus, hieß es. Die Staatsanwaltschaft ordnete einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache an.