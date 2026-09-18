Offiziell: Peter de Caluwe wird Salzburger Festspiel-Chef

Salzburg (dpa) - Der Belgier Peter de Caluwe wird ab Herbst 2027 Intendant der Salzburger Festspiele. Das gab das Aufsichtsgremium des renommierten Opern-, Konzert- und Theaterfestivals bekannt. Der langjährige Direktor der Brüsseler Oper La Monnaie wurde als künstlerischer Leiter designiert, nachdem der konfliktreiche Abgang von Markus Hinterhäuser als Salzburger Festspielchef für negative Schlagzeilen gesorgt hatte.

De Caluwe gelte als international bestens vernetzt und habe den Anspruch, Kultur auch jungen Menschen zugänglich zu machen, sagte die Salzburger Landeshauptfrau (Ministerpräsidentin) Karoline Edtstadler. Der neue Intendant wird auch den finanziell herausfordernden Umbau der Festspiel-Infrastruktur bewältigen müssen.

Mit de Caluwe's Bestellung wiederholt sich die Geschichte in Salzburg: Zwischen 1991 und 2001 hatte der Belgier Gerard Mortier die Festspiele als Intendant geprägt. Auch er war zuvor Chef der La Monnaie. Unter Mortier hatte de Caluwe in den 80er Jahren am Brüsseler Haus seine Opernkarriere begonnen, zunächst als Dramaturg.



Nach Jahren an der Nationalen Oper in Amsterdam leitete de Caluwe von 2007 bis 2025 die Oper in der belgischen Hauptstadt. Unter seiner Führung wurde La Monnaie zweimal von Fachzeitschriften zum Opernhaus des Jahres gekürt. Aktuell ist er Generaldirektor des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2030 im belgischen Löwen.

Neubesetzung nach Führungsdrama

Die Salzburger Festspiele mussten eine neue Leitungsfigur finden, nachdem der langjährige Intendant Markus Hinterhäuser seinen Posten im März vorzeitig geräumt hatte. Grund für seinen Abgang war ein Streit mit dem Festspielkuratorium - den Vertretern der öffentlichen Geldgeber. Hinterhäuser war als Programmgestalter künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreich, doch er war mit seinem Führungsstil angeeckt. Für die Festspielsommer 2026 und 2027 zeichnet die Deutsche Karin Bergmann als Übergangs-Intendantin verantwortlich.