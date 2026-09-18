Chancen auf Ballon d'Or? Das sagt Bayern-Star Harry Kane

München (dpa) - Experten, Teamkollegen und auch FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß wünschen Harry Kane den Titel bei der Wahl zum weltbesten Fußballer des Jahres. Angesprochen auf den Ballon d'Or verwies der Münchner Stürmer nun auf seine 73 Treffer in der vorigen Saison im Trikot des FC Bayern und Englands Nationalmannschaft. «Das war die mit Abstand beste Saison meines Lebens», sagte Kane der spanischen Zeitung «Marca» und fand: «73 Tore, der zweithöchste Wert der Historie, sprechen für sich.» Nur Lionel Messi hatte 2011/12 noch mehr erzielt (82).

«Es ist kompliziert», meinte Harry zur Favoritendebatte beim Ballon d'Or. Die Entscheidung «liegt nicht in meinen Händen. Sie hängt von den Leuten ab, die abstimmen.» Kane ist - wie auch seine Bayern-Teamkollegen Michael Olise, Luis Diaz und Dayot Upamecano - unter den 30 Kandidaten für die Auszeichnung. Zu den Favoriten gehören auch Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri, WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappé aus Frankreich und Argentinien-Star Messi.

Verleihung in London «vielleicht ein gutes Omen»

Zuletzt hatten unter anderem Bayern-Stürmer Diaz und auch Ehrenpräsident Hoeneß fast wortgleich gesagt, dass Kane den Ballon d'Or gewinnen «müsse». Die von der französischen Sportzeitung «France Football» und der Europäischen Fußball-Union UEFA organisierte Verleihung findet am 26. Oktober in Kanes Heimatstadt London statt. «Vielleicht ist es ein gutes Omen», sagte der 33-Jährige. «Natürlich würde es dies noch spezieller machen.»