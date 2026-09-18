Brand von Lithium-Ionen-Akkus in Bamberger Wertstoffhof

Bamberg (dpa/lby) - Lithium-Ionen-Akkus haben in einer Lagerhalle eines Bamberger Wertstoffhofs gebrannt. Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde demnach niemand.

Den Angaben zufolge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Offene Flammen habe es nicht gegeben. Eine Selbstentzündung beziehungsweise ein technischer Defekt seien nach aktuellen Informationen ursächlich für den Brand gewesen, wie ein Polizeisprecher der dpa mitteilte. Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr den Angaben zufolge ein Rolltor aufschneiden. Der Brand sei mittlerweile vollständig gelöscht.