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Mann mit Waffe im Garten: SEK und Helikopter rücken an
In der Nacht wird in Niederbayern ein Mann gemeldet, der mit einer mutmaßlichen Langwaffe in seinem Garten steht. Seine Frau und sein Sohn sind im Haus. Das SEK und ein Polizeihubschrauber rücken an.
Pocking (dpa/lby) - Ein Mann, der sich in der Nacht mit einer mutmaßlichen Langwaffe und einem Messer in seinem Garten in Pocking (Landkreis Passau) aufhielt, hat einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Die Spezialkräfte brachten die Frau und den Sohn des 42-Jährigen aus dem Gebäude und nahmen den Mann widerstandslos in Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Polizeihubschrauber kam demnach zum Einsatz.
«Im Rahmen der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass es sich bei der Langwaffe um eine Softairwaffe handelte», hieß es in einer Mitteilung. Der Mann habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und sei in eine Psychiatrie gebracht worden. Verletzt wurde niemand.