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Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Auto im Krankenhaus

Der 47-Jährige fährt im Südosten Nürnbergs mit seinem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß verletzt er sich schwer. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

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Krankenwagen mit Blaulicht Peter Kneffel/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 47-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Nürnberg schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger den Unfallhergang klären. 

Laut Polizei wollte der Mann an einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei nach aktuellem Stand das entgegenkommende Auto einer 51-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß habe er schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort sei er an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-705199/1