Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Auto im Krankenhaus

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 47-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Nürnberg schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger den Unfallhergang klären.

Laut Polizei wollte der Mann an einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei nach aktuellem Stand das entgegenkommende Auto einer 51-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß habe er schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort sei er an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.