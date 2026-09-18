Ein Monat nach Unfall mit Traktor: Frau erliegt Verletzungen

Riedenheim (dpa) - Eine 49-jährige Frau ist etwa einen Monat nach einem schweren Verkehrsunfall in Riedenheim (Landkreis Würzburg) an den Folgen des Unfalls gestorben. Das bestätigte den Angaben zufolge eine Obduktion, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt wurde.

Demnach fuhr die 49-Jährige Anfang August mit einem Motorroller in Richtung Riedenheim. Nach Polizeiangaben überquerte ein Traktor an einer Kreuzung die Straße und übersah die vorfahrtsberechtigte Frau. Durch den Zusammenstoß sei die 49-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die sofort alarmierten Rettungskräfte holten sie unter dem Traktor hervor und brachten sie in eine Klinik.