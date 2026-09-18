Frau tot in Wohnung gefunden: Sohn tatverdächtig

Nürnberg (dpa/lby) - Eine 45-jährige Frau ist in Nürnberg tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde ihr 20-jähriger Sohn vor Ort widerstandslos als Tatverdächtiger festgenommen. Die Verletzungen der Frau ließen auf ein Gewaltverbrechen schließen.

Demnach rief das familiäre Umfeld der Frau die Polizei, weil sie nichts mehr von ihr gehört hatten und sich Sorgen machten. Nach eigenen Angaben fanden die Beamten die tote Frau und ihren Sohn in der Wohnung. Beide sind deutsch-russische Staatsangehörige.

Die Nürnberger Mordkommission führt die weiteren Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Auch die Spurensicherung und eine Rechtsmedizinerin sind vor Ort.