Millionenschaden bei Lkw-Unfall auf Autobahn 70

Eltmann (dpa/lby) - Ein 68 Jahre alte Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der A70 bei Eltmann (Landkreis Haßberge) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben entstand durch den Unfall ein geschätzter Schaden im Millionenbereich.

Demnach fuhr der Mann am Donnerstag auf der A70 in Richtung Bayreuth, als ein Reifen seines Lastwagens platzte. Dadurch habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Lastwagen schlingerte den Angaben zufolge über die Fahrbahn, touchierte mehrmals die Leitplanke und prallte in den Pfosten einer Schilderbrücke.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den dadurch schwer verletzten Fahrer und brachte ihn anschließend in ein Klinikum, hieß es. Die A70 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.