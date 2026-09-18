Schnell ein Dirndl vor der Wiesn? Geschäfte öffnen länger

München (dpa/lby) - Das Oktoberfest steht in den Startlöchern - an diesem Samstag heißt es wieder «O'zapft is». Und für viele darf beim Festbesuch auf der Theresienwiese Lederhose oder Dirndl nicht fehlen. Wer kurz vor der Wiesneröffnung noch kein passendes Outfit im Schrank hängen hat oder noch auf der Suche nach einem Wiesn-Accessoire ist, kann aufatmen. Denn viele Trachtengeschäfte in der Stadt öffnen am Freitag länger als gewöhnlich, wie der Verein «CityPartnerMünchen» mitteilte.

Abendliches Trachten-Shoppen

In mehr als einem halben Dutzend Münchner Geschäften haben Kurzentschlossene heute vor dem Wiesn-Start auch nach 20.00 Uhr noch die Möglichkeit, sich mit Dirndl oder Lederhosen einzukleiden. In den Geschäften sei auch für zünftige Stimmung gesorgt. Die meisten teilnehmenden Läden, darunter Breuninger, Hirmer, Hut Breiter, Inntaler Tracht, Ludwig Beck, Oberpollinger und Trachten Angermaier, seien bis 22.00 Uhr geöffnet, wie Wolfgang Fischer, Geschäftsführer von CityPartnerMünchen, erklärte.

«Mit den verlängerten Öffnungszeiten geben die Geschäfte ihren Kundinnen und Kunden mehr Zeit für den Trachteneinkauf und stimmen zugleich auf den Wiesn-Start am Samstag ein», sagte Fischer.

Das Angebot richte sich nicht nur an die Münchnerinnen und Münchner, sondern sei vor allem auch ein Service für die vielen Touristen, die zum Oktoberfest-Start in die Landeshauptstadt kommen.