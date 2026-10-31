Augsburger Baum «richtig ungehalten» nach Niederlage

Augsburg (dpa) - Der Augsburger Trainer Manuel Baum war nach der nächsten sieglosen Partie seiner Mannschaft stinksauer. «Die meisten kennen mich eher als ruhig, heute bin ich richtig ungehalten nach dem Spiel», sagte der Coach der Fuggerstädter nach dem 1:2 (1:0) im Heimspiel gegen den lange harmlosen SC Freiburg. Zum fünften Mal gingen die Augsburger in dieser Bundesligasaison mit 1:0 in Führung, sie blieben allerdings zum sechsten Mal nacheinander ohne Sieg.

«Ich finde es nicht zu akzeptieren, dass wir über weite Strecken des Spiels echt eine gute Leistung gezeigt haben. Fußball ist aber ein Spiel der Momente. Wir müssen uns zwei Sachen extrem vorwerfen, dass wir nicht frühzeitig das zweite oder sogar dritte Tor gemacht haben. Was mir dann mega stinkt ist, wie wir unsere Tore kriegen», führte Baum aus.

Der Coach der Augsburger wurde nach der ersten Heimniederlage seit sieben Monaten laut in der Kabine. «Ich habe es schon akustisch untermalt. Jeder, der da drinsaß, hat das gleiche Gefühl gehabt. Einer darf das ausdrücken, in dem Fall bin ich es gewesen als Trainer», sagte Baum.