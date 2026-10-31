Ballack stellt sich hinter Karl und kritisiert Bayern-Bosse

München (dpa) - Der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack hält als Berater von Lennart Karl die Kritik der Bayern-Bosse an seinem Schützling für völlig überzogen. «Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar», sagte Ballack vor dem Spitzenspiel der Münchner gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) bei DAZN. «Aber man darf seine sportliche Entwicklung nicht damit vermischen. Und genau das macht der FC Bayern. Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar.»

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte angedeutet, Jung-Nationalspieler Karl (18) habe die Bodenhaftung verloren. «Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen. Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut», sagte Hoeneß in einem Interview der «Welt am Sonntag». Nach Ansicht des 75-Jährigen haben die Lobeshymnen dem Senkrechtstarter der vergangenen Saison ein wenig den Kopf verdreht.

Ballack kritisiert auch Eberl

Ballack findet aber auch Aussagen von Bayerns Sportvorstand Max Eberl befremdlich. «Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen», sagte der Karl-Berater. Der Youngster habe nicht nur fußballerische Qualitäten, sondern auch Charakter. «Dass er mit diesem wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal in seiner Karriere anecken wird, ist zu erwarten.»

Dass Karl auf Social Media sehr aktiv ist und sich auch sonst extrovertiert präsentiert, ist für Ballack an sich kein Problem. «Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes», sagte der frühere Bayern-Profi.