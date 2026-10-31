Bitter für Bayern: Saibari und Gnabry verletzt vom Platz

München (dpa) - Der FC Bayern München beklagt die nächsten verletzten Fußball-Profis. Die Angreifer Ismael Saibari und Serge Gnabry mussten schon nach einer guten halben Stunde Spielzeit im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund ausgewechselt werden.

Erst verletzte sich Saibari nach einem Zusammenprall mit Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel nach einer verpassten Großchance zum 1:0. Der Nationalspieler aus Marokko musste nach einer Behandlung auf dem Spielfeld von Betreuern gestützt in die Kabine geführt werden. Der 25 Jahre alte Saibari konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten.

Kurz darauf saß Nationalspieler Gnabry vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp abseits des Balles auf dem Rasen. Auch der 31-Jährige musste raus. Nathaniel Brown und Josip Stanisic kamen für die beiden Angreifer.