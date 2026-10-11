Auto durchschlägt Leitplanke - 19-Jähriger schwer verletzt

Neuendettelsau (dpa/lby) - Auf der Autobahn 6 hat ein 19-Jähriger mit seinem Auto die Leitplanke durchbrochen. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er in Richtung Amberg zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-Süd unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Die Leitplanke wurde aus der Bodenverankerung gerissen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von überhöhter Geschwindigkeit aus.

Der Fahrer, der nach dem Aufprall auf dem Seitenstreifen liegengeblieben war, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach aktuellem Ermittlungsstand nicht beteiligt.