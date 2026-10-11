Dackel beißt Frau - 70-Jährige schwer verletzt

Neutraubling (dpa/lby) - Was als Gang in ein Geschäft begann, endete für eine Kundin in Neutraubling (Landkreis Regensburg) im Krankenhaus: Ein kleiner Rauhaardackel hat die 70-jährige Frau so schwer am Arm verletzt, dass eine Hauttransplantation nötig wurde, wie die Polizei mitteilte.

Eine 63-jährige Mitarbeiterin hatte das Geschäft demnach am Dienstag mit ihrem Rauhaardackel betreten. Aus ungeklärter Ursache sprang der Hund die im Laden sitzende Kundin unvermittelt an und verbiss sich in deren rechten Unterarm.

Wegen der schweren Bissverletzung wurde die 70-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo sie drei Tage lang stationär behandelt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.