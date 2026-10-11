Sonne nach Regen: Bayern startet mild in die neue Woche

München (dpa/lby) - Bewölkt und regnerisch wird das Wetter in Bayern zunächst, ehe es zum Wochenstart wieder mehr Sonnenschein gibt. In der Nacht kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) außerdem Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geben, während die Höchstwerte tagsüber im zweistelligen Bereich liegen.

Der Sonntag beginnt mit Quellwolken, aus denen sich immer wieder Schauer ergeben. Zum Nachmittag hin soll sich etwas mehr die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad. Am kältesten soll es in Oberfranken werden. In der Nähe von Schauern und freien Lagen weht der Wind mit starken Böen-. In der Nacht zieht der Regen dann ab. Lokal ist Frost in Bodennähe möglich.

Montags lösen sich die Wolken dann allmählich auf und es wird zunehmend sonnig. Die Höchstwerte bleiben stabil bei 11 bis 15 Grad. Der Wind ist schwächer und weht lediglich schwach bis mäßig. In der Nacht kann es auf bis zu minus 1 Grad abkühlen.

Wenn sich am Dienstag dann der Nebel auflöst, ist es vor allem im Osten des Freistaats sonnig. Die Temperaturen steigen leicht auf 13 bis 17 Grad in der Spitze. In der folgenden Nacht kommt aber wieder der Regen zurück.