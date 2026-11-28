Deining (dpa/lby) - Eine 15-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Deining (Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz) am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr bei einer T-Kreuzung in eine Hauswand. Dabei habe sie zwei Fußgänger erfasst, von denen einer leicht und die 15-Jährige schwer verletzt worden sei.

Laut Polizei ist auch die Fahrerin des Autos schwer verletzt, weshalb ihre Identität bis jetzt nicht geklärt werden konnte. Auch sei deshalb unklar, wie es zu dem Unfall gekommen sei - eine medizinische Ursache sei möglich.

Beide Schwerverletzte wurden laut Polizei in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht, die 15-Jährige per Rettungshubschrauber. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort.