Havanna (dpa) - Im Wohnzimmer ihres Hauses in Havanna blättert Wiebke Vicet in ihrem Hochzeitsalbum. Weiß gekleidet hatten sie und ihr kubanischer Mann Jorge im mittelfränkischen Fürth geheiratet: Sie lernten sich einst in einer Salsa-Disco in Nürnberg kennen, nun sind sie seit fast 25 Jahren zusammen. Seit zehn Jahren leben sie in Kuba – einem kriselnden sozialistischen Inselstaat, der von US-Präsident Donald Trump massiv unter Druck gesetzt wird.

Täglich müssen die Einwohnerinnen und Einwohner der kubanischen Hauptstadt mindestens 20 Stunden lang ohne Strom auskommen, es sei denn, sie haben eine Solaranlage. Die 53-Jährige und ihr Mann betreiben in ihrem Haus eine Privatunterkunft für Touristen, das «Hostal Casa Havana».

Auf einem Holztisch an der Straßenecke spielen vier Männer Domino im Dunkeln. Laute Musik ertönt. Die Straße wird während der regelmäßigen Blackouts zum Begegnungsort der Nachbarn. Man verbringt die schwierigen Tage zusammen. Es ist eine ungewisse Zeit für die Karibikinsel - und auch für das deutsch-kubanische Ehepaar.

Kuba erlebt die schwerste Wirtschafts- und Energiekrise seit dem Sieg der Revolution unter Fidel Castro 1959. Die Infrastruktur befindet sich nach Jahren der Misswirtschaft und mehr als 60 Jahren eines US-Wirtschaftsembargos in marodem Zustand. Trump hat zudem ein Ölembargo gegen die Insel mit rund 9,4 Millionen Einwohnern verhängt und Sanktionen verschärft. Sein Ziel ist es, dort einen politischen Wandel zu erzwingen. Das aber lehnen Castros Erben wie der aktuelle Präsident Miguel Díaz-Canel strikt ab.

Die Altstadt von Havanna empfängt kaum noch Besucher

Der Tourismus, der für sehr viele Kubaner als Einnahmequelle unentbehrlich ist, liegt am Boden. Aufgrund des US-Drucks haben sich internationale Hotelketten aus Kuba zurückgezogen. Zudem haben viele Airlines wegen des Treibstoffmangels ihre Flüge nach Kuba gestrichen.

Die früher lebendige Altstadt von Havanna mit ihren schönen Fassaden, Cafés und Musik ist leer, Läden bleiben geschlossen. An vielen Ecken gibt es Müllhaufen. Die Fahrer der «Oldtimer», der alten US-Straßenkreuzer, finden für ihre Rundfahrten keine Kunden. Auch Wiebke Vicet hat nach eigenen Angaben ihren Job verloren – als Spezialistin für kubanischen Tourismus bei einer schweizerischen Firma.

Ein Elektro-Dreirad und ein Kleinladen sollen Einnahmen bringen

«Deswegen haben auch wir umstellen müssen», sagt die Nürnbergerin. Sie hätten «für relativ viel Geld in einem Moment, in dem wir keine Einnahmen haben, Solarpaneele aufs Dach installiert» inklusive einer Batterie, die auch nachts Strom liefern kann. Die Ausgaben hätten rund 3.500 US-Dollar (rund 3.200 Euro) betragen. Solche Solaranlagen sieht man häufig auch in Häusern von Kubanern, die finanzielle Unterstützung von Familienmitgliedern im Ausland bekommen.

Jorge Vicet, der in Nürnberg Salsa-Lehrer war und dort jahrelang eine eigene Tanzschule hatte, hat sich ein elektrisches Dreirad gekauft und obendrauf ein Solarpanel installieren lassen. Die «Triciclos» sind jetzt überall in der sonnenverwöhnten Stadt als Taxis unterwegs, weil die Spritpreise wegen des US-Ölembargos zu stark gestiegen sind. Zusätzlich hat das Ehepaar eines seiner drei Gästezimmer in einen Tante-Emma-Laden umgewandelt. Das Fenster zur Straße ist nun die Ladentheke.

Von ihren kubanischen Freunden wird Wiebke liebevoll «Vicky» genannt. Sie hat sich dort eingelebt und sagt: «Kuba ist ein karibisches Paradies, aber was Kuba vor allem ausmacht, sind die Menschen: die unglaublich herzlichen Menschen».

Sie und ihr Mann möchten in Havanna bleiben. Von Anfang an sei das der gemeinsame Plan gewesen: «Als wir uns kennengelernt haben, hat er gesagt, er möchte nicht sein Leben lang in Deutschland bleiben, er vermisst seine Heimat, und ich hatte immer Spaß am Land und bin ein enges Mitglied der Familie.»