München/Nürnberg (dpa/lby) - Nürnbergs weltberühmter Christkindlesmarkt ist offen - und auch in München locken Weihnachtsmärkte die Menschen in die Innenstadt. Während die Polizei in Nürnberg keine besonderen Vorkommnisse vermeldet, warnte die Münchner Polizei vor viel Verkehr in der Altstadt. Rund um die Weihnachtsmärkte seien die Parkhäuser voll. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Am Freitagabend öffnete in Nürnberg der Christkindlesmarkt, einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Er lockte im vergangenen Jahr rund zwei Millionen Gäste aus dem In- und Ausland an. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadt wieder viele Menschen, die sich vor der historischen Kulisse der Nürnberger Altstadt auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen.