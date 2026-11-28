Dachau (dpa/lby) - Zwei jugendliche Fußgänger sind gestern Abend nach einem Streit von einem 43-jährigen Autofahrer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, musste der 43-Jährige bremsen, als der 13- und der 14-Jährige die Straße überquerten. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen.

Laut Polizei beobachteten zwei ältere Jugendliche, dass sich ein Streit zwischen dem 43-Jährigen und den zwei Jüngeren entwickelte. Der 43-Jährige habe einem der beiden schließlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach stieg der Mann laut Polizei wieder ins Auto und fuhr davon. Wegen aufmerksamer Zeugen habe die Polizei den Mann aber kurz darauf finden können. Laut Polizei wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Die beiden Jugendlichen seien in dem Streit leicht verletzt worden, der Geschlagene sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden.