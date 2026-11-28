Bamberg/Würzburg (dpa/lby) - Ein Mann hat am Freitagabend in Bamberg und Würzburg randaliert und Polizisten körperlich angegriffen. Wie die Bundespolizei mitteilte, sei der 34-Jährige zunächst an einem Bamberger Bahnsteig mit aggressivem Verhalten aufgefallen. Ein Zugbegleiter habe die Polizei auf ihn aufmerksam gemacht. Der Mann sei dann, augenscheinlich betrunken, in den Zug eingestiegen und habe dort herumgeschrien.

Laut Bundespolizei kontrollierten Beamte den Mann, wodurch er aber noch aggressiver geworden sei und die Polizisten beleidigt und bespuckt habe. Diese hätten ihn zunächst zu Boden und schließlich ins Polizeirevier gebracht. Demnach wurde er nach einer Blutentnahme wieder entlassen.

Mit Stühlen nach Polizisten geworfen

In Würzburg sei der 34-Jährige erneut auffällig geworden, als er im Bahnhof vor ein Schnellrestaurant urinierte, so die Bundespolizei. Auf der Flucht vor Polizisten in Richtung Innenstadt soll er Autos behindert, mit Stühlen nach den Beamten geworfen und einem von ihnen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Bei beiden Vorfällen wurde demnach niemand außer dem Mann selbst verletzt. Dieser habe sich bei seiner ersten Festnahme eine leichte Verletzung an der Nase zugezogen.

Der Bundespolizei zufolge ordnete das Amtsgericht Würzburg am Samstagvormittag Untersuchungshaft an. Gegen den 34-Jährigen stehe ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Widerstand gegen und Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr an.