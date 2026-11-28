Senden (dpa) - Bei einem Streit in einem Regionalzug zwischen Ulm und Memmingen sind drei Männer verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Die mutmaßlichen Angreifer stiegen an einer Haltestelle aus, bevor die Polizei eintraf, wie die Polizei mitteilte. Nach ihnen werde gesucht. Die 22 und 24 Jahre alten Männer kamen mit Schnitt- und Stichverletzungen in Ulmer Kliniken. Der leicht verletzte 19-Jährige wurde noch am Einsatzort entlassen.

Die beiden Männergruppen hatten sich laut Polizei schon zuvor im Raum Ulm gestritten. Im Zug seien sie in der Nacht zum Samstag wieder aufeinandergetroffen und der Streit sei eskaliert. Dabei soll einer der Männer auch ein Messer benutzt haben.

Die Polizei stoppte den Zug bei Senden (Landkreis Neu-Ulm) und schickte zahlreiche Einsatzkräfte dorthin. Während des Einsatzes war der Bahnverkehr unterbrochen, Fahrgäste konnten auf Ersatzbusse ausweichen. Inzwischen fahren die Züge wieder.