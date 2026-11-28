Deggendorf (dpa/lby) - Ein 47-Jähriger soll einem anderen Mann mit einer CO2-Waffe aus unmittelbarer Nähe mehrfach ins Gesicht geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen zuvor zu einem Streit in der Deggendorfer Wohnung des 47-Jährigen. Der angegriffene 46-Jährige wurde demnach schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.

Die Polizei habe den 47-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt, hieß es. Dabei sei die angrenzende Ruselstraße kurzzeitig gesperrt worden. Die verwendete Waffe sei einer Langwaffe nachempfunden und verschieße mit Druck Metallprojektile, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie genau und warum sich der Vorfall ereignete, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.