Auto prallt gegen Baum – 62-Jähriger stirbt

Röslau (dpa/lby) - Ein 62-Jähriger ist nach einem Autounfall bei Röslau im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge gestorben. Nach Angaben der Polizei kam er auf der Staatsstraße 2180 auf Höhe von Rauschensteig aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er war von Bernstein in Richtung Röslau unterwegs.

Der Autofahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten ihn. Ein Rettungshubschrauber brachte den 62-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den Unfallhergang zu klären. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.