Mann soll Partnerin mit Gabel schwer verletzt haben

Nürnberg (dpa) - Ein 34-Jähriger soll seine Partnerin in Nürnberg mit einer Gabel schwer verletzt haben. Nach Angaben der Polizei geriet das Paar in einer Wohnung im Stadtteil St. Peter aus noch ungeklärtem Grund in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann mit einer Gabel auf die 33-Jährige eingestochen. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.



Die 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinde sich nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand, teilte die Polizei mit. Eine Streife des Unterstützungskommandos nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich des Aufseßplatzes fest.



Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll der 34-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet.