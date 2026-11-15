Bewohner nehmen Angreifern zwei Äxte ab

Asbach-Bäumenheim (dpa/lby) - Mehrere Bewohner eines Hauses in Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries haben Angreifern zwei Äxte abgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 28-jähriger Bewohner das Gebäude mit zwei bislang unbekannten Männern betreten. Die drei seien mit den Äxten bedrohlich auf die Anwesenden zugegangen.



Bei einer anschließenden Rangelei erlitt einer der Bedrohten leichte Schürfwunden an der linken Hand. Den Bewohnern gelang es, den Angreifern die Äxte abzunehmen. Eine Polizeistreife stellte die Gegenstände sicher.

Hintergrund waren den Angaben zufolge offenbar vorausgegangene Streitigkeiten im Zusammenhang mit mutmaßlichen Diebstählen.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die genauen Hintergründe und die Beteiligung der beiden unbekannten Begleiter werden noch geklärt.