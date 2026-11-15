Das «oberfränkische Wort des Jahres» kommt aus der Tierwelt

Bayreuth (dpa/lby) - Beim oberfränkischen «Wort des Jahres» geht es in diesem Jahr in die Tierwelt. Gekürt wurde «Zieberla» - so bezeichnete man in Oberfranken lange ein frisch geschlüpftes Hühnerküken. Auch heute ist der Begriff noch gelegentlich in Gebrauch.

Das Wort habe eine lange Tradition und sei einst nahezu im kompletten Bezirk verbreitet gewesen, teilte der Bezirk Oberfranken mit. Das Wort stamme aus der Kindersprache und habe seinen Ursprung im Lockruf «zieb», mit dem man Küken anlocken wollte. Der Laut ahme das Piepsen der Tiere nach.

«Das Zieberla ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie liebevoll und bildhaft unsere oberfränkische Mundart sein kann. Viele dieser alten Begriffe erinnern uns an unsere Kindheit und an die Sprache unserer Eltern und Großeltern», sagte Bezirkstagspräsident Henry Schramm.

Das erste gekürte Wort lautete «Wischkästla»

Auch in der fränkischen Küche kennt man den Begriff. Der «Zieberleskäs» leitet sich von dem Wort ab, beschrieben wird damit ein «krümeliger Frischkäse», wie es weiter hieß.

Das «Wort des Jahres» wird nun schon seit 2015 in Oberfranken gekürt, eine Jury wählt aus eingereichten Vorschlägen aus. Das erste oberfränkische «Wort des Jahres» war «Wischkästla» - eine Dialekt-Bezeichnung fürs Smartphone.