Einkauf in Tschechien - Trio mit Böllern und Waffen erwischt

Waldsassen/Schwäbisch Gmünd (dpa) - Nach einem Einkauf auf einem tschechischen Markt haben sich drei Jugendliche aus Baden-Württemberg bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Anzeigen eingehandelt. Eine Grenzpolizeistreife stoppte die beiden 16-Jährigen und einen 14-Jährigen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd am Samstagabend auf Fahrrädern und einem E-Scooter, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten mit dem Zug einen Ausflug gemacht und waren auf einem Basar im tschechischen Cheb (Eger) gewesen.

Im Rucksack eines 16-Jährigen fanden die Beamten erlaubnispflichtige Böller sowie verbotene Waffen wie Messer, Elektroschockgeräte und Schlagringe. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt. Am E-Scooter des 14-Jährigen fehlte ein gültiges Versicherungskennzeichen - das abgelaufene Schild aus dem Jahr 2025 lag samt abgebrochenem Schutzblech in seinem Rucksack. Ihn erwartet ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.