 Zum Hauptinhalt springen
Menü

Teilen:

KI-Tools:

Einkauf in Tschechien - Trio mit Böllern und Waffen erwischt

Nach einem Besuch auf einem Markt in Tschechien stoppt die Polizei drei Jugendliche auf dem Heimweg. Was die Beamten in einem Rucksack entdecken.

ANTENNE BAYERN ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG ANTENNE BAYERN Logo
Blaulicht bei Nacht Julian Stratenschulte/dpa

Waldsassen/Schwäbisch Gmünd (dpa) - Nach einem Einkauf auf einem tschechischen Markt haben sich drei Jugendliche aus Baden-Württemberg bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Anzeigen eingehandelt. Eine Grenzpolizeistreife stoppte die beiden 16-Jährigen und einen 14-Jährigen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd am Samstagabend auf Fahrrädern und einem E-Scooter, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten mit dem Zug einen Ausflug gemacht und waren auf einem Basar im tschechischen Cheb (Eger) gewesen.

Im Rucksack eines 16-Jährigen fanden die Beamten erlaubnispflichtige Böller sowie verbotene Waffen wie Messer, Elektroschockgeräte und Schlagringe. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt. Am E-Scooter des 14-Jährigen fehlte ein gültiges Versicherungskennzeichen - das abgelaufene Schild aus dem Jahr 2025 lag samt abgebrochenem Schutzblech in seinem Rucksack. Ihn erwartet ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

© dpa-infocom, dpa:261115-930-998290/1