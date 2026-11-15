91-Jähriger fährt in Tanksäulen – zweiter Unfall folgt

Starnberg (dpa/lby) - Ein 91-Jähriger hat auf dem Gelände einer Tankstelle in Starnberg mit seinem Auto eine Benzin- sowie eine Flüssiggassäule überfahren und dabei einen Mann leicht verletzt. Kurz darauf wurde der Senior selbst bei einem zweiten Unfall auf dem Areal angefahren, wie die Polizei mitteilte. Bei der Unfallserie entstand ein Gesamtschaden von mehr als 75.000 Euro.

Zunächst hatte der 91-Jährige laut Polizei beim Ausfahren aus der Waschanlage aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto rammte die beiden Zapfsäulen, die daraufhin umknickten. Zudem erfasste der Wagen einen 52-Jährigen, der gerade tankte.

Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich demnach der zweite Zusammenstoß auf dem Gelände: Ein 57-jähriger Autofahrer übersah den dort umherlaufenden 91-Jährigen und stieß mit ihm zusammen, wobei der Senior stürzte. Beide verletzten Männer wurden den Angaben nach ambulant in einem Klinikum behandelt.

Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße 2 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.