Einbrecher rammen Juweliergeschäft mit Auto - Großfahndung

Bayreuth (dpa) - Unbekannte haben mit einem Auto ein Juweliergeschäft in Bayreuth gerammt und mehrere Wertgegenstände erbeutet. Zwei Männer wurden festgenommen, die Fahndung nach einem dritten Tatverdächtigen läuft weiter, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittler prüfen nun, ob die Festgenommenen im Kontext der Tat stehen.

Den Angaben zufolge waren drei Unbekannte am frühen Morgen mit einem Auto in das Geschäft gekracht. Die Einbrecher sollen demnach mehrere Wertgegenstände erbeutet und anschließend in einem zweiten Wagen geflüchtet sein.

Eine Polizeistreife entdeckte das Fluchtfahrzeug auf der Autobahn 9 in Richtung Süden und nahm die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Weidensees (Landkreis Bayreuth) verließen die Verdächtigen laut Polizei die Autobahn, ließen den Wagen an einem Waldstück zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Polizei fahndete mit Streifenwagen, Diensthunden, Drohnen und einem Hubschrauber nach den Flüchtigen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Für die Bevölkerung besteht nach Einschätzung der Beamten keine Gefahr. Dennoch warnt die Polizei davor, in der Region Anhalter mitzunehmen. Verdächtige Personen sollten umgehend über den Notruf 110 gemeldet werden.