Stadelhofen (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 70 in Oberfranken von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Bei dem Unfall am Dienstagabend wurde der 34-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war in Richtung Bamberg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Schirradorf bei Wonsees (Landkreis Kulmbach) und Stadelhofen (Landkreis Bamberg) in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der Wagen durchbrach die Leitplanke und den Wildschutzzaun und stürzte die Böschung hinab. Dabei drehte sich das Auto und prallte den Angaben zufolge mit dem Heck gegen gelagerte Baumstämme.

An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen sei für rund zwei Stunden gesperrt gewesen.