Schwandorf (dpa) - Die Wolf GmbH ruft sieben Chargen ihrer «Appetiter Streichmettwurst fein» zurück. In Rohstoffen des Fleischlieferanten wurden bei einer Routinekontrolle STEC-Erreger festgestellt, wie das Unternehmen mit Sitz im oberpfälzischen Schwandorf mitteilte. Die Produkte wurden bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel und bei Discountern verkauft. Vom Verzehr rät das Unternehmen dringend ab.

Diese Packungen sind betroffen

Betroffen sind (Losnummer / Mindesthaltbarkeitsdatum):

2 x 100 Gramm, vakuumiert: 321629 / 01.12.2026, 323088 / 03.12.2026, 317122 / 27.11.2026, 321229 / 30.11.2026, 579481 / 28.11.2026 und 580227 / 30.11.2026

2 x 125 Gramm, Hartschale: 324562 / 08.12.2026.

Kundinnen und Kunden können die Wurst im Handel auch ohne Kassenbon gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Das Unternehmen hat zudem eine Hotline unter der Telefonnummer +49 152 22701195 eingerichtet. Andere Wolf-Produkte und Streichmettwurst mit anderen Losnummern und Haltbarkeitsdaten sind den Angaben zufolge nicht betroffen.

Welche Beschwerden die Erreger auslösen können

STEC steht für Shigatoxin-bildende Escherichia (E.) coli. Die STEC-Erreger lösen den Angaben zufolge in der Regel Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentlich auch Übelkeit und Erbrechen aus. Bei Kleinkindern, älteren Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Erkrankung schwerer verlaufen. Wer die Wurst gegessen hat und Symptome entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen und auf eine mögliche STEC-Infektion hinweisen.