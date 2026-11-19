Beratzhausen (dpa/lby) - Ein brennender Lastwagen mit Elektromüll hat eine Sperrung auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ausgelöst. Zahlreiche Feuerwehrleute von fünf Wehren aus der Region seien für die Löscharbeiten bei Beratzhausen (Landkreis Regensburg) im Einsatz, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei bei dem Brand unverletzt geblieben.

Da das Fahrzeug Altbatterien und Elektroschrott geladen hatte und am frühen Nachmittag immer noch brannte, gingen die Beamten aber davon aus, dass die Sperrung in Fahrtrichtung Regensburg noch «einige Stunden andauern» werde. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten an der Ausfahrt Beratzhausen von der Autobahn geleitet werden, um die Sperrung umfahren zu können.

Die Integrierte Leitstelle Regensburg warnte Anwohner an der Autobahnausfahrt, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.