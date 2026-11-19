Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein 24-jähriger Gleisbauarbeiter ist an der Bahnstrecke in Neumarkt in der Oberpfalz auf die Gleise gestürzt, nach Erkenntnissen der Polizei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war in der Nacht als Sicherungsposten bei Gleisbauarbeiten eingesetzt, als er Polizeiangaben zufolge plötzlich auf die Gleise fiel. Rettungskräfte versuchten, ihn wiederzubeleben – vergeblich. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ob der 24-Jährige seine lebensgefährlichen Kopfverletzungen durch den Kontakt mit dem vorbeifahrenden Zug erlitt, war zunächst nicht geklärt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Todesursache.