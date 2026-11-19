Burghausen (dpa/lby) - Der deutsche Mannschaftsmeister SV Wacker Burghausen hat seinen Rückzug aus der Ringer-Bundesliga angekündigt. Man habe sich nach «intensiven Beratungen und sorgfältiger Abwägung aller sportlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Aspekte» für diesen Schritt und einen Neustart im Bayerischen Ringer-Verband entschieden, teilte der Club mit. Der Entschluss sei nicht leicht gefallen. Man wolle künftig aber vermehrt auf den Nachwuchs setzen.

Burghausen gehört seit Jahren zu den Spitzenteams, wurde seit 2018 insgesamt sechsmal deutscher Meister - in der vergangenen Saison durch zwei Final-Siege gegen den SV Germania Weingarten aus Nordbaden. Die Bayern spüren aber auch schon lange die finanziellen Belastungen, die der Kampf um den Titel mit sich bringt. Zuletzt traten sie in der Bundesliga-Hauptrunde öfter mit Eigengewächsen und erst in der Endrunde mit sämtlichen Topathleten an.

In der Liga aktuell weit hinten dran

Aktuell liegt der SV Wacker in der Bundesliga, die vor der Saison auf 20 Teams aufgestockt wurde, nur auf Tabellenplatz 14. In den vergangenen Wochen war bereits mehrfach über einen möglichen Rückzug des Clubs spekuliert worden.

Die Gebühren und Abgaben an den Deutschen Ringer-Bund und den Weltverband würden stetig steigen, argumentierten die Bayern nun. Dazu kämen hohe Versicherungskosten. «Insgesamt sind die Kosten für Verwaltung, Gebühren und Abgaben inzwischen drastisch gestiegen und in Summe höher als die Kosten für den eigentlichen Sport», hieß es in der Mitteilung des Vereins. «Diese Entwicklung belastet die Vereine erheblich und erschwert eine langfristig verlässliche Planung.»