Nürnberg (dpa/lby) - Weil er Kinder über Jahre wiederholt sexuell missbraucht hat, muss ein früherer Kita-Mitarbeiter aus Nürnberg eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verbüßen. Das Landgericht sprach den 45-Jährigen in 27 Fällen schuldig - zum Teil wegen schwerer Taten, wie eine Justizsprecherin sagte.

Der Angeklagte hatte sich demnach seit 2018 in der Kita, aber auch bei privaten Treffen an drei Kindern vergangen. Der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zufolge nutzte er dabei aus, dass die Eltern der Opfer alleinerziehend waren und die Kinder ein gutes Verhältnis zu ihm hatten. Deshalb betreute er diese demnach auch in seiner Freizeit, ging mit ihnen ins Schwimmbad und ließ sie bei sich übernachten.

Kinderpornografisches Material löste Ermittlungen aus

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft gegen den Mann waren laut einem Bericht der «Nürnberger Nachrichten» nach einer Meldung eines US-Unternehmens wegen Kinderpornografie-Verdachts ins Rollen gekommen. Die Ermittler stellten daraufhin kinderpornografische Bilder und Videos bei ihm sicher. Später weiteten sich die Vorwürfe gegen ihn aus.

Ursprünglich war der Mann wegen 69 Übergriffen angeklagt. Am ersten Prozesstag hatte er laut der Gerichtsprecherin einen Teil der Taten eingeräumt. Die Jugendkammer beschränkte das Urteil ihr zufolge auf die 27 Taten. In den anderen Fällen seien die Beschreibungen - unter anderem wegen des jungen Alters der Kinder - so vage gewesen, dass nicht festgestellt werden konnte, ob diese stattgefunden hätten.