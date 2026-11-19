München (dpa/lby) - Ein Gewinn von mehr als 2,3 Millionen Euro wartet auf eine Lottospielerin oder einen Lottospieler aus der Oberpfalz. Ein Spielschein aus dem Regierungsbezirk hat bei der Zusatzlotterie Spiel 77 exakt 2.377.777 Euro erzielt, wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mitteilte. Wer sich über den Gewinn freuen darf, war laut einer Sprecherin zunächst nicht bekannt. Man warte darauf, dass sich die Spielerin oder der Spieler melde.

Die siebenstellige Gewinnzahl 2731430 machte den anonym abgegebenen Spielauftrag zum Glückstreffer. Der Schein wurde in einer Lotto-Annahmestelle in Bayern abgegeben. Er umfasste ein Kästchen Lotto 6aus49 sowie die Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77. Da der Schein noch an weiteren Ziehungen teilnimmt, sind weitere Gewinne nicht ausgeschlossen.

Bei Spiel 77 entscheidet den Angaben zufolge die Losnummer über den Gewinn. Bei den Ziehungen am Mittwoch und Samstag wird jeweils eine siebenstellige Gewinnzahl gezogen. Schon eine übereinstimmende Endziffer bringt einen Gewinn. In der Gewinnklasse 1 müssen alle sieben Ziffern übereinstimmen. Die Chance auf den Höchstgewinn liegt theoretisch bei 1:10 Millionen.